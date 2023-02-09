مصرع عامل وضبط آخر أثناء التنقيب عن الأثار بالمنشاه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، بإشراف مدير الإدارة من استخراج عامل جثة هامدة انهارت عليه الأتربة أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم ضبط مالك المنزل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانهيار ناتج حفر داخل أحد المنازل بدائرة المركز على عامل، مما نتج عنه وفاته، تم إخطار قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية، والتى انتقلت إلى مكان الانهيار، وتمكنت من استخراج الجثة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بإنهيار حفرة علي شخص ووفاته دائرة مركز المنشاة حيث تبين أنه أثناء قيام كل من السيد خ ا م 40 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، وعبد الباقـي ا ع ع 35 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل الأول إنهارت حفرة علي الثاني مما نتج عنه وفاته.

تمكنت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية من إستخراج جثة المذكور تم ضبط المتهم الأول وأدوات الحفر المستخدمة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وتم التحفظ على المتهم الأول مالك المنزل وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أنتقلت للمعاينة بمكان الواقعة وبمواجهة مالك المنزل بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بالمنزل، تم إخطار هيئة الأثار للمعاينة، وإعداد التقرير اللازم وتم تحريرالمحضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.