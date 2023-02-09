مصرع عامل بطلق نارى طائش أثناء عبثه بسلاح نارى فى المراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة المراغة جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر عقب قيامه بالعبث بسلاح نارى كان بحوزته أثناء تواجده بالمنزل، تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالصدر دائرة مركز شرطة المراغة وتوفى أثناء محاولة إسعافة بالمستشفى الجامعى، تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتبين أنه سلاح صناعة محلية وتم التحفظ عليه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة الكباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول سمير ع م ج 17 سنة عامل محول من مستشفي المراغة المركزى إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابا بطلق ناري بالصدر ويقيم دائرة مركز المراغة وتوفى أثناء محاولة إنقاذه.

تبين من خلال التحريات بأنه أثناء تواجد بالمنزل وقيامه بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته والده خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته وبسؤال أهلية المتوفى أيدوا ما جاء بالتحريات ولم يتهموا أحد بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السلاح المستخدم وعثر على مقذوف فارغ بمكان الواقعة تم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.