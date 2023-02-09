محافظة الجيزة: غلق جزئى بميدان الرماية لمدة 3 أيام بدء من الجمعة

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد (66) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام ( 1 - 2 ) وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية.

لذا يستلزم إجراء غلق جزئى بميدان الرماية ( بداية طريق الفيوم) وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح غدا الجمعة الموافقة 2023/2/10 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/12 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه مع ترك عدد (3) حارات) مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لرد الشئ لأصله عقب انتهاء الأعمال وتسهيل الحركة المرورية.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشاديه الخاصه بمسار الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية والحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.