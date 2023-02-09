لو بتعانى من عسر الهضم .. تناول عشب الريحان هيقلل الأعراض

كتبت ميرفت رشاد

عسر الهضم يمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة مثل الألم والغثيان، ، إلا أن هناك العلاجات المنزلية التي تعمل على تهدئة معدتك إذا لم يكن الألم شديدًا، أحد العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي هو الريحان، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الريحان يخفف عسر الهضم



إنها واحدة من أقدم الأعشاب التي عرفتها البشرية ، ولطالما كانت فوائدها الطبية والصحية معروفة في جميع أنحاء العالم، يشتهر الريحان بقدراته الطبية والعلاجية القوية ، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ، كما أنه مصدر غني بمكونات فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك وأوميجا 3، كما أنه يحتوي على معادن مثل النحاس والكالسيوم والمنجنيز والفوسفور والزنك والبوتاسيوم.

يحتوي الريحان على العديد من الفيتامينات والمعادن ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين وبيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين، أوراق الريحان تحتوي على طارد للغازات (المعروف باسم مقويات الجهاز الهضمي العطرية أو المرارات العطرية) ، مما يساعد على تخفيف أعراض عسر الهضم وحرقة المعدة والغثيان والغازات المفرطة.

أوراق الريحان تلطف المريء الملتهب وبطانة المعدة الناتجة عن فرط حمض المعدة، تقلل الخصائص المضادة للقرحة لأوراق الريحان من تأثير أحماض المعدة وتقلل من إنتاج الغازات، الريحان عشب يخفف الغازات وقد يكون مفيدًا في تهدئة اضطراب المعدة.

كيف يتم تناوله ؟



لتحسين الهضم، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تناول أوراق الريحان لتهدئة معدتك على النحو التالى:

امضغ 2-3 أوراق ريحان لتقليل حموضة المعدة

يمكنك مزجه في عصير والحصول على جرعة

تتمثل إحدى الطرق في إضافة 2-3 ملاعق كبيرة من عصير الريحان في ماء جوز الهند أو عصير الليمون أو اللبن تساعد هذه الأطعمة أيضًا مع الريحان في تخفيف عسر الهضم

فوائد أخرى لأوراق الريحان



يحتوي الريحان أيضًا على خصائص التبريد ، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الصيف، ينظف الجسم وينظم درجة حرارة الجسم، بصرف النظر عن صحة القناة الهضمية ، ستضيف أوراق الريحان إلى كمية الألياف التي تتناولها ، وتقلل من نسبة السكر في الدم ، وتساعد على إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول.