غلق كلى لمسطح كوبرى الجيش فى الاتجاه القادم من محور الصاعقة اتجاه مصر الجديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توصيل كابل كهرباء بمنطقة مصر الجديدة الأمر الذى يستلزم الـ(غلق كلى لمسطح كوبرى الجيش فى الاتجاه القادم من محور الصاعقة إتجاه مناطق مصر الجديدة).. وذلك يوم الجمعة الموافق 10/2/2023، بدءً من الساعة 12 صباحًا (بعد منتصف الليل)، وحتى الساعة 11 صباحًا نفس اليوم.. مما يستلزم إجراء تحويل مرورى على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من محور المليون شجرة الدوران والعودة من محور الصاعقة فيمينًا اتجاه محور لطفية النادى فالميدان الأول فيمينًا مسطح كوبرى الجيش إلى المأوى الدورانى واستكمال سير حركة المركبات.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.