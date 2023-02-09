اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مدير مكتبه لبيعه كتب دراسية دون تفويض

الخميس، 09 فبراير 2023 12:24 ص
ضبط مدير مكتبه لبيعه كتب دراسية دون تفويض حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مكتبة بالقاهرة لقيامه ببيع وتوزيع العديد من الكتب الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع وطبع ونشر وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول .. وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (26319) كتاب تعليمى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .. بمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات بالإشتراك مع مالك المكتبة، بقصد تحقيق الربح المادى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاجهزة الامنية

مدير مكتبه

كتب دراسية

الحقوق المادية والأدبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة