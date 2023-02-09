اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 06:08 م
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ضبط قضية غسل اموال بقيمة 100 مليون جنيه

الخميس، 09 فبراير 2023 05:05 م
ضبط قضية غسل اموال بقيمة 100 مليون جنيه وزارة الداخلية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
 
وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ( 100 مليون جنيه تقريباً.
 
 
 

ضبط

الداخلية

اموال عامة

النقد الاجنبى



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