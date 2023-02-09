ضبط قائمين على إدارة صفحة عبر "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية وجود صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنهما (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزتهما (عدد 1050 أمبول لعقار"بيثيدين" المخدر - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما لترويج تجارتهما الأثمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.