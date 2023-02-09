ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته عدد 228 قطعة أثرية نتيجة أعمال الحفر والتنقيب

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) بالحفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته لقطع أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وتم العثور على (أعمال حفر – عدد 228 قطعة يشتبه فى أثريتها).

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات من ناتج أعمال الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.