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ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته عدد 228 قطعة أثرية نتيجة أعمال الحفر والتنقيب

الخميس، 09 فبراير 2023 11:23 ص
ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته عدد 228 قطعة أثرية نتيجة أعمال الحفر والتنقيب قطع اثريه _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) بالحفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته لقطع أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وتم العثور على (أعمال حفر – عدد 228 قطعة يشتبه فى أثريتها).

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات من ناتج أعمال الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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