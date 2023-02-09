"سعيد شويته" الملقب بحاسوب القرآن" يفوز بالمركز الثالث عالميا.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

تحققت أمنية الطفل المعجزة سعيد ابراهيم سعيد شويته، 16 سنه، ابن محافظة كفر الشيخ، لحصوله على المركز الثالث عالميا، بالفرع الثالث "حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم"، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي نظمتها وزارة الأوقاف، بعد لقاء اليوم السابع به، عبر فيديو منذ عامين و3 أشهر واختباره في معرفة رقم الصفحة والآيات، والسورة، وبدايات الصفحات ونهايتها، وبداية الأجزاء ونهايتها، ووسط الصفحات، وبداية ونهاية الآيات، وتمنى سعيد الفوز في مسابقة عالمية.

قال سعيد ابراهيم سعيد شويته، إنه سعيد بتحقيق حلمه بالفوز في مسابقة عالمية، نظتمها وزارة الأوقاف، بعد عامين و3 أشهر من لقاء اليوم السابع به يوم الخميس، الموافق 29 أكتوبر 2020، وجاء الموضوع بعنوان" الطفل المعجزة.. سعيد شويته من كفر الشيخ حافظ القرآن الكريم برقم الصفحة والسورة".

وأضاف "سعيد" أنه يتمنى أن تتحقق أمنيته بالفوز برحلة عمرة برفقة والديه، ليشعر أن الله كرمهما لحسن تربيتهما له، واهتماهما بحفظ القرآن الكريم، ليس له فقط ولكن بقية أشقائه ال3 ، فقد أتم اثنان منهما حفظهما لكتاب الله، وهما سيف الدين بالصف الثاني الاعدادي، ختم القرآن الكريم، ومنى بالصف الأول الثانوي، ختمت القرآن، وساندى بالصف الثالث الابتدائي، تحفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم.

وأكد سعيد ابراهيم سعيد شويته، أنه سعيد بفوزه بالمركز الثالث عالميا، في أول مشاركة له، مشيرًا إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم وكان عمره 3 سنوات، وأتم حفظه وكان عمره 7 سنوات، وحصل على إجازة القرآن من الشيخ حسين الشريف، وحصل على إجازة أخرى من الشيخ محمد عبد الغنى الغلبان، صاحب أعلى سند في العالم من مدينة دسوق.

وأضاف شويته، لـ " اليوم السابع"، أنه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة شيخ الأزهر، والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الشباب والرياضة، وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، ويهدف للحصول على المركز الأول على مستوى العالم.

والد سعيد، قال "الحمد لله على حصوله على المركز الثالث في المسابقة، رغم صغر سنه، وصعوبة مستوى حفظ القرآن مع التفسير بالإضافة لتطبيقات مباحث علوم القرآن، ومنافسته الكبيرة مع حملة الدكتوراة والماجستير، وتراوحت الاعمار حتى 45سنة"، موكداً أنه فخور بنجله، وأنه يتميز بحفظ أرقام صفحات المصحف وأرقام الآيات وبداية ونهاية الصفحات، ونهاية الآيات، في موهبة ربانية وهبها له، والحمد لله على نعمة حفظ القرآن الكريم.

والدة الطفل المعجزة، قالت إنه اكتشف منذ صغره موهبة سرعة حفظ أرقام الآيات والصفحات، فنمى فيه تلك الموهبة من خلال المداومة على مراجعة كتاب الله وأرقام الصفحات والآيات فحفظها وأتقنها، حتى أصبح المصحف بصفحاته وأرقام آياته كأنه يراها أمامه، فيجيب من يسأله في سرعة فائقة أسرع من الحاسوب.

وأكد والد سعيد أن ابنه متفوق فى دراسته، ويحصل على المركز الأول، وأنه يساعده فى زراعة الأرض، فهو ابن مطيع لوالديه، يحبه أهالى القرية، وحفظه لكتاب الله وأرقام الآيات والسور جعله مشهوراً، وتتم دعوته في المناسبات والاحتفالات المتعددة.



ابن كفر الشيخ يشيد به المحافظ



الطفل المعجزة



سعيد ابراهيم سعيد شويته، 16 سنه ابن محافظ كفر الشيخ الفائز بالمركز الثالث عالميا



سغيد خلال المسابقة



سغيد سعيد بالمسابقة عقب اعلان النتيجة



فرحة سعيد بحصوله على المركز الثالث عالميا



نتيجة المسابقة التي نظمتها وزارة الاوقاف



