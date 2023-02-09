زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إندونيسيا

وكالات الأنباء

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قرب منطقة بابوا فى إندونيسيا، حسبما جاء فى خبر عاجل لـ"سكاى نيوز".

يذكر أن 30 يناير الماضى، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 171 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو الإندونيسية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

كما ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، أيضا منتصف يناير الماضى، وأفاد موقع "ديتيك نيوز" الإندونيسي بأن مركز الزلزال كان في بلدة ميلونجوان بإقليم سولاوسي الشمالية.