رفع مياه الأمطار بالقرى والمدن والمدارس استعدادا للفصل الدراسى الثانى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار رفع مياه الأمطار، المتبقية من هطولها لمدة 4 أيام متتالية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لأعمال رفع مياه الأمطار بالمدارس، استعدادا لاستقبال الطلاب يومي السبت والأحد القادمين، لبدء الفصل الدراسي الثانى.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار بالوحدات القروية لمركز دسوق محلة دياى ، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، بالشوارع الرئيسة، وبجوار المدارس، وداخلها.

وتابع عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار رفع بقايا المياه من المدارس التي يوجد بها بقايا مياه امطار، وذلك استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني، وسحب مياه الامطار بشوارع واحياء المدينة، إضافة إلي إصلاح الدراسي الثاني،وذلك بالشيخ مبارك، و الساحل القبلي، والشهابيه، والربع ،وبر بحري ،والزهراء،والتوابع.

وتابع أحمد علي عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، رفع المخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدينة وداخل أسوار المدارس وأماكن تجميع المياه ، مع التأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد لحين الانتهاء من هذه الأجواء.

تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار، وسحب تجمعات مياه الأمطار المتبقية بشوارع المدينة.



تمهيد الطرق بسيدي غازي



جانب من رفع المياه من المدارس



رفع مياه الامطار بالمدارس



رفع مياه الامطار داخل مدرسة ببلطيم



رفع مياه الامطار باحد المدارس



رفع مياه الامطار بالحامول



رفع مياه الامطار بالمدارس_1



رفع مياه الامطار بمدرسة بالحاول