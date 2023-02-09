وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال تسلم العليمي الأربعاء، أوراق اعتماد سفير الإمارات الجديد لدى اليمن محمد حمد الزعابي، حيث بحثا مستجدات الوضع على الساحة اليمنية، والجهود الإقليمية والدولية لاستعادة مسار العملية السياسية، في ظل تعنت المليشيات الحوثية .

كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الخيرية الإماراتية، في إعادة تأهيل الخدمات المدمرة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في المحافظات المحررة، التي ستشهد قريبا تدشين العمل بمشروع سد حسان بدلتا ابين، والمنظومة الكهربائية المولدة بالطاقة الشمسية في العاصمة المؤقتة عدن بتمويل إماراتي.

وفي السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، سفير الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، عقب تسليم أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث بحثا الجوانب المتصلة بتوطيد التعاون، وتطوير آليات العمل المشترك على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.