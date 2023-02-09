تعرف على الجهود الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1926) قضية متنوعة.

والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، ضبطت (12983) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وبدورها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (209) قضايا فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهودها عن ضبط (207) قضايا متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.