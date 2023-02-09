بدء تطبيق نظام الرعاية الصحية بمركز طب الأسرة بالمنشية القديمة فى طور سيناء

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بدأت في تطبيق نظام طب الأسرة وذلك بمركز طب أسرة المنشية بمدينة طور سيناء، والذي تم إنجازه على مساحة 1000م2 بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه .
وعن نظام العمل بالمركز يقول الدكتور مصطفي صلاح الدين مدير مركز طب أسرة المنشية إن العمل بدأ في المركز تمهيدا لتطبيق نظام التامين الصحي الشامل ( هيئة الرعاية الصحية ) وتم عمل ملفات عائليه لـ 5019 اسرة بالإضافة لـ 20040 ملفًا فرديًا، واستحداث إدارة جديدة في النظام، وهي إدارة إرضاء المنتفعين لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى الكشف الفوري على المنتفعين من كبار السن، ابتداء من 65 عاما بتوجيههم لغرفة كبار السن دون انتظار .
وأوضح مدير المركز ان المنتفع عند حضوره للمركز يتم توجيهه لغرفة الفرز لقياس درجة حرارته والكشف عن أى أمراض معدية، وحال إثبات إصابته بها يتم تحويله لقسم العزل لتلقي العلاج، وحال خلوه من الأمراض المعدية وعدم ارتفاع درجة حرارته يحول لغرفة قياس مؤشرات الحياة حيث يتم قياس السكر وضغط الدم والكشف عن مخاطر السقوط ثم بعدها تحويله إلى العيادة .
ويشير مدير المركز إلى أن عدد العاملين بالمركز يبلغ 91، منهم 8 أطباء ممارس عام و8 صيادلة و4 أخصائيين (2 اطفال و1 باطني و1نساء وتوليد) و8 أسنان في عيادتين، و 26 ممرضًا وممرضة، كما يحتوي المركز على غرفة اشعة x- ray فقط .
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