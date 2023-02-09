بدء تطبيق نظام الرعاية الصحية بمركز طب الأسرة بالمنشية القديمة فى طور سيناء

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بدأت في تطبيق نظام ‏طب الأسرة وذلك بمركز طب أسرة المنشية بمدينة طور سيناء، والذي تم إنجازه على ‏مساحة 1000م2 بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه .‏

وعن نظام العمل بالمركز يقول الدكتور مصطفي صلاح الدين مدير مركز طب أسرة المنشية إن العمل بدأ في المركز تمهيدا لتطبيق نظام التامين الصحي الشامل ( هيئة الرعاية الصحية ) وتم ‏عمل ملفات عائليه لـ 5019 اسرة بالإضافة لـ 20040 ملفًا فرديًا، واستحداث ‏إدارة جديدة في النظام، وهي إدارة إرضاء المنتفعين لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى الكشف ‏الفوري على المنتفعين من كبار السن، ابتداء من 65 عاما بتوجيههم لغرفة كبار السن دون انتظار .‏

وأوضح مدير المركز ان المنتفع عند حضوره للمركز يتم توجيهه لغرفة الفرز لقياس درجة حرارته ‏والكشف عن أى أمراض معدية، وحال إثبات إصابته بها يتم تحويله لقسم العزل لتلقي العلاج، و‏حال خلوه من الأمراض المعدية وعدم ارتفاع درجة حرارته يحول لغرفة قياس مؤشرات ‏الحياة حيث يتم قياس السكر وضغط الدم والكشف عن مخاطر السقوط ثم بعدها تحويله إلى العيادة .

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ويشير مدير المركز إلى أن عدد العاملين بالمركز يبلغ 91، منهم 8 أطباء ممارس عام و8 صيادلة و4 أخصائيين (2 اطفال و1 باطني و1نساء وتوليد) و8 أسنان في عيادتين، و 26 ‏ممرضًا وممرضة، كما يحتوي المركز على غرفة اشعة ‏x- ray‏ فقط .