القبض على صاحب مصنع عطور بدون تراخيص فى المرج

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط مالك مصنع عطور لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وبحوزته كميات كبيرة مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لأعاده تعبئة وتغليف العطور "يحمل جنسية إحدى الدول" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من العطور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع المُشار إليه على (5850 عبوة مزيل عرق – 400 لتر كحول – "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" - 3 ماكينات طباعة تواريخ).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.