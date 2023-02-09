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الفيضة الصغرى وعيد الميلاد.. اعرف مواعيد النوّات وتفاصيلها طوال السنة

الخميس، 09 فبراير 2023 06:30 ص
الفيضة الصغرى وعيد الميلاد.. اعرف مواعيد النوّات وتفاصيلها طوال السنة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خاصة على محافظة الإسكندرية، والتى تشهد هطول أمطار رعدية غزيرة، وضرب البرق والرعد الشديد سماء المحافظة، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيئ المعروفة باسم نوة "الكرم"، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة مع سرعة الرياح التى تصل الى 70 كم فى الساعة.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى السطور التالية أبرز النوات وأشدها، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى: 
 
1- نوة "غسيل البلح" تأتى فى العشرة أيام الأولى من شهر سبتمبر، رياح، أمطار خفيفة.
 
2- نوة "الصليبية" تأتى فى النصف الأخير من شهر أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على المحافظة خلالها رياح غربية، ممطرة أحيانا.
 
3- نوة "المكنسة " تأتى فى 16 نوفمبر، تستمر 4 أيام، رياح شمالية غربية، شديدة المطر
 
4- نوة "باقى المكنسة" تأتى فى 22 نوفمبر، 4 أيام، رياح جنوبية غربية، ممطرة.
 
5- نوة "قاسم"، 5 أيام تأتى 4 ديسمبر، رياح جنوبية غربية، عواصف شديدة وأمطار.
 
6- نوة "الفيضة الصغرى" تأتى 19 ديسمبر، 5 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة.
 
7- نوة "عيد الميلاد" 28 ديسمبر، يومان، رياح غربية، شديدة المطر.
 
8- نوة "رأس السنة" 1 يناير، 4 أيام، رياح غربية، ممطرة.
 
9- نوة "الفيضة الكبرى" 12 يناير، 6 أيام، ياح جنوبية غربية، شديدة المطر.
 
10- نوة "الغطاس"، 19 يناير، 3 أيام، رياح غربية، أمطار غزيرة.
 
11- نوة "الكرم" 28 يناير، 7 أيام، رياح غربية، أمطار غزيرة.
 
12- نوة "الشمس الصغرى"، 18 فبراير، 3 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة.
 
13- نوة "السلوم" 2 مارس، يومان، رياح جنوبية غربية، ممطرة.
 
14- نوة "الحسوم" 9 مارس، 6 أيام، رياح جنوبية غربية، ممطرة غالبا.
 
15- نوة "الشمس الكبرى"، 18 مارس، يومان، رياح شرقية، ممطرة غالبا.
 
16- نوة "عوة" أو "برد العجوزة"، 24 مارس، 6 أيام، رياح شرقية، ممطرة غالبا.
 
17- نوة "الخماسين"، 28 أبريل، يومان، رياح شرقية ساخنة، غير ممطرة.
 
18- نوة "رياح النقطة" 15 يونيو، يومان، رياح شرقية ساخنة، غير ممطرة.

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