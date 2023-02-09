"الصحة" تحدد طريقة التعامل مع الطفل العنيد وتعلن عن خط ساخن لطلب المساعدة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة اكتشاف العند لدى الأطفال، وقالت: "تكرار السلوك أكثر من مرة يدل على عند الطفل، والطريقة السليمة للتعامل مع الطفل العنيد فهم أسباب العند أولا، وعدم مقابلة العند بالعند". وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خط ساخن لطلب مساعدة الأطباء النفسيين: 16328.

وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل تقديم خدمات الصحة النفسية، من خلال المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي تم إطلاقها فى 16 مارس 2022.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة منن عبد المقصود، إنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد زائري المنصة، منذ إطلاقها، بلغ 57 ألفا و817 زائرا، فيما بلغ عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي تم إجراؤها من قبل المستخدمين 18567 استبيانا، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي تم تقديمها لزائري المنصة 3654 جلسة.

وأضافت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور، مضيفة أن زوار المنصة بينهم 19% من المتزوجين، مقارنة بـ81% من غير المتزوجين.

وأكدت "منن" أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للمنصة تراوحت ما بين 15 إلى 25 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 64% مقابل 36% من العاملين، مضيفة أن مستخدمي الموقع كانوا من كافة المحافظات، ولكن أغلبهم من القاهرة.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.