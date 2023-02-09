السيطرة على حريق نشب في فرن فحم داخل مصنع بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود إندلع داخل فرن فحم بمصنع أسمنت بقرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط في شرق النيل بمحافظة المنيا ، دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل فرن فحم بمصنع أسمنت أبيض في قرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية بفرن الفحم الذي أندلع به الحريق، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت سلطات الأمن في وقت سابق بلاغا بنشوب حريق هائل داخل منزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي بحي غرب مدينة المنيا، بسبب ماس كهربائي، وتمكنت الحماية المدنية من إخماده، وقد أسفر عن إصابة ربة منزل تم نقلها للمستشفي، واحتراق أنتريه ومطبخ وغرفة نوم بالطابق الأرضي.