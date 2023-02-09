السيطرة على حريق نشب فى مزرعة فواكه ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف على حريق شب داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبه التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبه دائرة مركز الفشن، أسفر عن إصابة شخصين باختناق جراء الأدخنه المتصاعدة.

على الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بسيارتين وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى: شهاب خالد كامل 31 عامًا موظف بالشهر العقاري، مصابًا باختناق، محمد كامل عبد القادر 60 عامًا مصابًا اختناق، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.