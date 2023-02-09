"التعليم وتأهيل الشباب لسوق العمل" فى ندوة بمركز النيل للإعلام بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية، ندوة إعلامية تحت عنوان "التعليم وتأهيل الشباب لسوق العمل"، بحضور محمد الرشيدى وكيل أول التربية والتعليم بالشرقية، ودسوقى عبد الله مدير مركز النيل للإعلام بالشرقية، عدد من المعلمين والطلاب، وأولياء الأمور وقيادات مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وخلال كلمته، أوضح المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، دور وأهمية التعليم في إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال المناهج الدراسية، والتأكيد على دور التعليم المهني أو الفني التي تدعمها وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع أصحاب العمل والمصانع، وكذلك نشر المدارس التطبيقية والتكنولوجية لدعم الطلاب، من خلال التدريب العملي والتزويد بالمعلومات عن سوق العمل بل وإيجاد وتوفير فرص عمل فى بعض المصانع والتى يتخرج الطلاب من بعض المدارس الخاصة بها، والتأكيد على دور الأسرة في اكتشاف مواهب وميول الأبناء ومحاولة تنميتها بدلا من أن يترك الطلاب بمفردهم مع عالم يختفي فيه الطلب على الأعمال الروتينية تدريجيا ، حيث أصبحت الآلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال تفرض نفسها في سوق العمل.

وفى نهاية الندوة جاءت توصياتها أنه لابد من تشجيع الأسر لكى يلتحق ابناؤها للتعليم الفنى والذى يعتبر قاطرة التنمية فى اى مجتمع واستغلال الاجازة الصيفية لتعلم المهارات والحرف وتنميتها، ولذلك تعتبر المهارات هو أبرز ما يطلبه أصحاب العمل.



جانب من الحضور



حضور الندوة