استجواب المتهم بالاستيلاء على أموال مواطنين أوهمهم بصرف دعم مالى من الدولة

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى المقدم من الدولة.

وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأولية، التى كشفت أن المتهم قام بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى المقدم من الدولة، واستولى من راغبى الحصول على برامج الدعم النقدى المقدمة من الدولة وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى – على خلاف الحقيقة - نظير حصوله على مبلغ مالى منهم، واتخاذه من مكتبة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

ضبطت الجهات الأمنية المختصة أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى المقدم من الدولة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على برامج الدعم النقدى المقدمة من الدولة وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى – على خلاف الحقيقة - نظير حصوله على مبلغ مالى منهم، واتخاذه من (مكتبة "بدون ترخيص" - كائنة بذات دائرة المركز) مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم استهدافه وأمكن ضبطه وعٌثر بحوزته على (مستندات خاصة براغبى التقديم – استمارات تقديم ملف معدة للاستخدام - جهاز حاسب إلى "لاب توب" - طابعة كمبيوتر - هاتف محمول) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على مستندات تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.