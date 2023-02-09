اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 01:20 م
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إيقاف حالة تعد بالبناء على مساحة 20 فدانا من أملاك الدولة ببنى مزار بالمنيا

الخميس، 09 فبراير 2023 12:21 م
إيقاف حالة تعد بالبناء على مساحة 20 فدانا من أملاك الدولة ببنى مزار بالمنيا إيقاف حالة تعد بالبناء على مساحة 20 فدان أملاك دولة ببنى مزار بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية جهودها، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف العشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة مكبرة لإزالة جميع أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بالقرى التابعة للمركز بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف حالة تعدى بقرية السلام الجديدة على أرض أملاك دولة على مساحة 20 فدانا وتم التحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة.
 
أكد عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، أن الوحدة المحلية تكثف حملاتها لرصد جميع حالات التعدى على الأراضى داخل زمام المركز والتعامل بكل حسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ومن ناحية أخرى قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حى غرب المدينة لتيسير حركة المواطن على كبارى المشاة والأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق، كما تم رفع المخلفات بنقاط التجمع من شوارع الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين.
 
وفى سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل أعمال إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على أراضى زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعادة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون، كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة حيث تم رفع المخلفات من أماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وحدات محلية

حملات ازالة

املاك الدولة

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