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إكسترا نيوز: واشنطن تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لـتركيا وسوريا بعد الزلزال

الخميس، 09 فبراير 2023 10:36 م
إكسترا نيوز: واشنطن تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لـتركيا وسوريا بعد الزلزال زلزال
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لـتركيا و سوريا بعد الزلزال.

وفى وقت سابق قالت مى الصايغ مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر، إنه كلما تأخر وصول المساعدات الإغاثية إلى سوريا، زادت الخسائر في الأرواح.

وأضافت مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن عدد القتلى والمتضررين يرتفع بعد حدوث الزلزال فجر الإثنين الماضى.

وتابع مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر،: واجهت سوريا صعوبة عدم وجود معدات لانتشال المتضررين من تحث الأنقاض، وكلما تأخرنا في توصيل المعدات يقل نافذة الأمل وأن يكون هناك ناجين من هذا الدمار.

ولفت مسئولة الإعلام في الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر،  إلى أن هناك مرحلة الإسعاف وتقديم المأوى والمساعدات الغذائية والحكومة السورية تعاونت مع الهلال الأحمر في توفير مأوى للمتضررين .

 

 


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