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أفريقيا فى قلب مصر.. 493 مليون جنيه لتوفير خدمات صحية بجيبوتى وجوبا وأوغندا

الخميس، 09 فبراير 2023 04:30 ص
أفريقيا فى قلب مصر.. 493 مليون جنيه لتوفير خدمات صحية بجيبوتى وجوبا وأوغندا رعاية صحية فى أفريقيا - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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فى إطار تعزيز الريادة المصرية فى القطاع الصحى على مستوى القارة الأفريقية، أكدت الحكومة فى خطتها للعام المالى الجارى 2022/2023 استهداف توفير 7 مستشفيات وخمس سيارات إسعاف، وعيادات متنقلة فى جيبوتى وجنوب السودان وأوغندا، باعتمادات قدرها 493 مليون جنيه، حسبما تشير الخطة الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ). 
 
تأتى هذه المبادرات فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا، والتكامل فيما بينهم في مختلف المجالات، في ضوء توجيهات القيادة السياسية. 
 
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فى أكثر من موضع أن مصر على أتم استعداد للتعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات، وشدد الرئيس السيسي على أن القدرات الموجودة في مصر متاحة للأشقاء في أفريقيا، بقوله: "هذا كلام ليس سياسيا، وما لدينا متاح لكم كمشاركة وتدريب وتعليم وعلاج وكنقل وتبادل الخبرات، واحنا مستعدين نعمل ده وزيادة حتى في صناعة الدواء".
 
في سياق متصل، تحرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية مع الوطنية لحقوق الإنسان، على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

القطاع الصحي

افريقيا

اليوم السابع بلس



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