أخبار مصر..الرئيس السيسى:علاقتنا بالأشقاء تتسم بالانضباط ولا نقبل أى تجاوز فى حقهم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الرئيس السيسى: علاقتنا بالأشقاء تتسم بالانضباط ولا نقبل أى تجاوز فى حقهم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مؤكدا على أن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء.



غلق كلى لمسطح كوبرى الجيش فى الاتجاه القادم من محور الصاعقة اتجاه مصر الجديدة تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توصيل كابل كهرباء بمنطقة مصر الجديدة الأمر الذى يستلزم الـ(غلق كلى لمسطح كوبرى الجيش فى الاتجاه القادم من محور الصاعقة إتجاه مناطق مصر الجديدة).. وذلك يوم الجمعة الموافق 10/2/2023، بدءً من الساعة 12 صباحًا (بعد منتصف الليل)، وحتى الساعة 11 صباحًا نفس اليوم.. مما يستلزم إجراء تحويل مرورى على النحو التالى:



غلق كلى لكوبرى فيصل لتنفيذ أعمال تخص مشروع محور الفريق كمال عامر تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص (بمشروع محور الفريق/ كمال عامر) تحديداً "أعلى كوبرى الملك فيصل" فى الاتجاه القادم من (ميدان الجيزة – شارع السودان) مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى الملك فيصل، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان فقط) بداية من يوم السبت الموافق 11/2/2023 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023 (وذلك على أن تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط).



وزير العدل يقر تشغيل 12 فرع توثيق مسائى ليرتفع العدد لـ 94 مكتبا أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بافتتاح 12 فرع توثيق جديدا في فروع شركات (اتصالات مصر - أورانج - وي) فى 9 محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – سوهاج) وإتاحة العمل بها في الفترة المسائية ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 94 فرعا، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكذا افتتاح 4 فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية.



تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى 21 محافظة.. بالاسم ورقم الجلوس أعلنت 21 محافظة حتى الآن، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد المحافظين لها، وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، ونتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان، ونتيجة الاعدادية بالإسماعيلية، ونتيجة الشهادة الاعدادية فى دمياط، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد، ونتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، ونتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة، ونتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية، ونتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر.



أوناش المرور تتمكن من رفع أتوبيسى حادث كوبرى الدقى تمكنت لوادر وأوناش المرور، من إنزال أتوبيسين من أعلي كوبرى الدقى عقب وقوع حادث مرورى وارتطام أحدهم بسور الكوبرى وتعلقه وتمكنت سيارات الاسعاف من نقل 6 مصابين الي مستشفى أم المصريين.



ديزنى تسرح 7000 موظف لتوفير 5.5 مليار دولار قال بوب إيجر، الرئيس التنفيذى لشركة ديزني، إن ديزني ستخفض قوتها العاملة بمعدل 7000 موظف في محاولة لخفض التكاليف، يمثل الرقم 3.2٪ من إجمالي عدد موظفي ديزني البالغ حوالي 220 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.



وزير البترول: 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمجال إنتاج وتنمية حقول الغاز ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعام المالى 2023/2024، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد خلالها على أهمية الخطوة التى اتخذتها الشركة فى زيادة رأسمالها بما يتناسب وما حققه قطاع الغاز من نتائج نفخر بها سواء فى مجال الإنتاج أو توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والعملاء الصناعيين والتجاريين والتوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتصدير، لافتاً إلى حرص الوزارة الدائم على تدعيم شركات قطاع البترول لمركزها المالى كأحد المستهدفات الهامة التى تنعكس إيجاباً على دعم أنشطة الشركات داخلياً أو الانطلاق والتوسع خارجياً، خاصة فى ظل الآمال المعلقة على قطاع البترول بتحقيق المزيد من النجاح والقيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية والاقتصاد الوطنى. الأرصاد: غداً أمطار بالسواحل وشبورة صباحاً والصغرى بالقاهرة 10 درجات تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.



الرئيس السيسي يكشف مخزون القمح والأرز: 4.5 شهر غير الإنتاج القادم قال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات:" موسم القمح والرز والبنجر والقصب ده معناه حتى لو انت شايف 4.5 شهور للقمح.. ده معناه أن الإنتاج القادم ده بيسلم ده ومحافظين على 6 شهور.. رغم إن ده بيكلفنا أعباء مالية.. ومعناه حجز فلوس لمدة 6 شهور.. يعني بشترى وأحطهم في المخازن.. ده اللى احنا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظل اللى بيحصل في العالم كله.. لكن لا باس مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا".



رسائل طمأنة من الرئيس السيسى خلال افتتاح مصنع سايلو فودز.. إنفوجراف طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمع المصريين، بتوافر السلع قائلا: "أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله متجيش تاني، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه".



ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 17 ألفا و176 شخصا ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذى ضرب مناطق فى جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضى، إلى 17 ألفا و 176 شخصا.



وزير الصحة يستقبل السير مجدى يعقوب لمتابعة مشروع إنشاء مركز طبى لزراعة الأعضاء استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، لبحث ومتابعة معدلات الإنجاز بمشروع إنشاء مركز طبي متخصص بمجال زراعة ونقل الأعضاء وتوافق الأنسجة بمصر وفقًا للمقاييس العالمية.



النقض تؤيد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف. فيريرا يدرس الإبقاء علي سيف جعفر أساسيا امام بلوزداد دخل سيف جعفر لاعب الزمالك الشاب حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق للإبقاء عليه في التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة غدا أمام شباب بلوزداد فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها باستاد القاهرة . دخل سيف جعفر لاعب الزمالك الشاب حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق للإبقاء عليه في التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة غدا أمام شباب بلوزداد فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها باستاد القاهرة .

رابطة الأندية ترفض طلبات الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما فى الدورى بسبب أفريقيا

أكدت رابطة الأندية المحترفة على رفضها لطلبات ناديى الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهم فى الدورى المصرى بسبب ارتباطهم بالمشاركات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية على الترتيب.



فيفا يعلق على مباراة الأهلى وريال مدريد: "خسارة جولة لا تعنى خسارة المعركة" حرص الحساب الرسمي لفيفا على موقع "تويتر"، على التعليق على هزيمة النادي الأهلي المصري امام غريمه ريال مدريد الاسباني امس الأربعاء في مباراة نصف نهائي مونديال كأس العالم للاندية، وفاز ريال مدريد على الأهلي بنتيجة 4/1.

دراسة لمجلس الشيوخ ترصد أسباب العنف الأسرى تم إحالتها لرئيس الجمهورية.. فشل الزوجين فى التفاهم والدفاع عن الشرف والغيرة الزوجية الأبرز.. والألعاب الإلكترونية ومشاهدة أفلام العنف.. و"كورونا" زادت الأمر سوء

رصدت دراسة أقرها مجلس الشيوخ، أسباب العنف الأسري، مابين نفسية وذاتية واجتماعية واقتصادية واعلامية وثقافية، وتم إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية، وتنوعت أسباب العنف الأسرى على النحو الآتي:



مشروعات الخدمة الوطنية خلال افتتاح الرئيس السيسي: توزيع 600 مليون وجبة مدرسية العام الدراسى الماضى.. ودفعنا 14 مليار جنيه كهرباء ومياه وغاز وضرائب 2022.. ووزير التموين: لدينا رصيد آمن من كافة السلع الاستراتيجية

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن جهاز الخدمة الوطنية لم يكف عن العطاء منذ 40 عاما، لافتا إلى أنه يخفف متطلبات السوق المحلى، وشرف الجهاز بمهام إضافية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتلبية الاحتياجات من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وتم تدشين المزيد من الكيانات والصروح الإنتاجية الجديدة لزيادة قدرة الدولة وتنفيذ خطط التنمية الشاملة وضبط أليات السوق.



"التعليم" تعلن حاجتها لـ30 ألف معلم.. التقديم من 23 فبراير حتى 9 مارس إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.. وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.. ويشترط اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن حاجتها للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى ( الأول والثانى والثالث ) للعام الدراسى 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.



صور الأقمار الصناعية.. تحسن نسبى للطقس والأمطار تنحصر على السواحل الشمالية كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية وإن ظلت الأجواء مائلة للبرودة علي القاهره الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدلة علي شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. تبدأ 12 فبراير أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 – 2023، للفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر بدء تلقى طلبات التظلمات بداية من الأحد المقبل، الموافق 12 فبراير الجارى لإدارة بنها التعليمية، حيث تم تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كما تم تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للإطلاع على أوراق الإجابة.



الرئيس السيسي: نحاول تقليل الفجوات الناجمة عن نمو السكان خلال سنوات سابقة تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المناطق اللوجيستية بالموانئ المصرية، قائلا: بنشجع المستثمرين لو عاوزين يعملوا مناطق لوجيستية في الموانئ الرئيسية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مستعدين علشان تبقى مصر فى موقعها تقدر تستفيد مصر إنها تكون منطقة لوجيستية في المنطقة والعالم كله.. ماشيين في ده وبنحاول نقلل الفجوات التي نجمت عن نمو السكان خلال السنين الماضية، وما حصلش نمو مماثل ليه في الدولة؟".



انتهاء إجازة نصف العام الدراسى الأول لطلاب المدارس غدا.. والدراسة السبت تنتهى غدا 10 فبراير الجارى إجازة نصف العام الدراسى الأول لطلاب المدارس، على أن تنطلق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى السبت 11 فبراير 2023.



الرئيس السيسي للمصريين: "السلع موجودة وما فيش فيها مشكلة" طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمع المصريين، بتوافر السلع قائلا: "أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله متجيش تاني ، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه".



معلومات الوزراء: مصر الثانية أفريقيا فى عدد صفقات الشركات الناشئة خلال 2022 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول القفزة التي حقّقتها الشركات الناشئة المصرية خلال 2022؛ حيث تمكّنت الشركات الناشئة المصرية من جمع 787 مليون دولار خلال 2022 وذلك بحجم ارتفاع يصل إلى 21% مقارنة بمستويات عام 2021، وقد جاءت مصر خلال 2022 في المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجم التمويل وذلك بنحو 16% من إجمالي التمويل، بينما جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل دولة نيجيريا والتي استطاعت الشركات فيها جمع 1.2 مليار دولار بمعدل تراجع وصل إلى 36% مقارنة بعام 2021، وفي المرتبة الثانية جاءت جنوب إفريقيا وذلك بنحو 830 مليون دولار وهو المعدل نفسه بعام 2021.



المستشار التجارى المصرى ببرلين: نقترب من مليار يورو صادرات لألمانيا من الخضر والفاكهة قال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية ببرلين إن مصر حققت قفزة كبيرة فى تصدير الخضر والفاكهة لألمانيا، مشيرا أن حجم الزياده فى الصادرات المصرية هذا العام بلغ 30%؜ واننا نقترب من مليار دولار حجم الصادرات من الخضر والفاكهة والطازجة لألمانيا .



"سايلو فوودز" تحصل على شهادة "جينيس" لتوزيع أكبر معدل وجبات مدرسية حصل اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، على موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لتوزيع أكبر معدل توزيع وجبات مدرسية، حيث وزعت الشركة 600 مليون وجبة مدرسة خلال العام الدراسي الماضي على 13.5 مليون طالب.



وزير التموين: منتجات سايلو فوودز تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار قال الدكتور على المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منتجات المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار، متابعا: "هذه منتجات للمواطن المصري.. المكرونة والبسكويت والخبز والألبان والعصائر وغيرها.. هذه منتجات أساسية للمواطن المصري".



قطار تالجو الفاخر ينطلق برحلاته فى الوجهين البحرى والقبلى.. صور أصبحت قطارات التالجو الفاخرة التى تضاهى أفخم القطارات العالمية، تجول الآن بالوجهين البحرى ما بين القاهرة والإسكندرية والقبلى، لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومن المقرر زيادة أعداد هذه القطارات الفترة المقبلة.



شروط "التعليم" للتقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم والمؤهلات المطلوبة حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث" وفق الشروط التالية:



رفع أولى جلسات نظر طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه للقرار رفعت منذ قليل محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف للقرار.



الحكومة: علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال عام 2022 اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.



الحكومة: تقديم 1.6 مليون إجراء جراحى ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.



انقطاع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل لمدة 9 ساعات أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، لمدة 9 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10-2-2023 حتى االساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 11-2-2023، نظرا للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة والتى على ضوئها سيتم ايقاف المحطة بالكامل.



سعر جرام الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مستوى 1720 جنيها للجرام وسط ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1885 دولار.



تعرف على رقم قميص أحمد قندوسى مع الأهلى يرتدى الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الأهلى الجديد القميص رقم 26 فى رحلته مع النسور الحمر، لخوض تحدٍ جديد بقميص نادى القرن الأفريقى عقب الانضمام لصفوفه فى يناير الماضى قادما من وفاق سطيف الجزائرى.



اتحاد الكرة يسدد مكافآت كيروش المتأخرة بالجنيه المصري قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، سداد مكافآت كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى فى كأس العالم للأندية يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، وهي المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.



صحف إسبانيا: الريال عانى أمام الأهلى والأحمر فريق يفتخر به سلطت الصحف الإسبانية الضوء على فوز ريال مدريد على الأهلى بنتيجة 4 /1 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية على ملعب الأمير مولاى عبد الله.

الرئيس السيسي: سياسة مصر قائمة على التوازن والانضباط.. علاقاتنا طيبة مع جميع الدول ولا يليق أن نسيء لأشقائنا أو ننسى مواقفهم الداعمة لمصر وفين "لاتنسوا الفضل بينكم".. يطمئن المصريين: السلع موجودة وليس بها مشكلة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.



الحكومة: تقديم 1.6 مليون إجراء جراحى ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.. وعلاج 2 مليون على نفقة الدولة خلال عام 2022 بتكلفة 14.4 مليار جنيه.. وزير الصحة: توريد 345 سيارة إسعاف مجهزة طبياً اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.