5 عادات ابتعدى عنها للوقاية من مضاعفات الحمل

يعتبر الحمل تجربة مهمة في تغيير حياة الأم وأفراد أسرتها، يجب على المرأة الحامل أن تعتني بصحتها، لأن الإهمال أثناء مراحل الحمل قد يضر بصحة كل من الأم والجنين، لتحقيق تجربة حمل مريحة وفعالة ، يجب ممارسة التدابير الوقائية من الأسبوع الأول إلى المراحل النهائية، فيما يلي بعض النصائح لتجنب مضاعفات الحمل، بحسب موقع "Health".

5 طرق لتجنب مضاعفات الحمل



فيما يلي العادات التي يجب على الأم أن تتجنبها حتى لا تؤدي إلى مضاعفات الحمل.

1.استهلاك النيكوتين



يجب على الأم أن تضع في اعتبارها المواد التي تتناولها خلال مراحل الحمل تتكون السيجارة من النيكوتين وأول أكسيد الكربون مما يؤدي إلى آثار جانبية سلبية مثل الخداج وانخفاض الوزن عند الولادة ومشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو ومتلازمة موت الرضع، حتى التدخين السلبي يجب تجنبه لمنع حدوث مضاعفات الحمل.

2. تناول الكافيين



يجب على الأمهات الحوامل أن ينتقلن بنشاط إلى المنتجات الخالية من الكافيين لأن تناول كميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى خطر الإجهاض.

3. الابتعاد عن الأطعمة السريعة وغير الصحية



يعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن أثناء الحمل أمرًا ضروريًا لكل من الأم والطفل الذي ينمو، هناك بعض الأشياء التي يجب على المرأة الحامل تجنبها أثناء الحمل.

تجنبي اللحوم والأسماك النيئة وغير المطبوخة جيدًا ، بما في ذلك السوشي والمحار. تجنبي منتجات اللحوم المصنعة ، والحليب غير المبستر ، والجبن ، والبيض النيء ، والمنتجات التي تحتوي على البيض النيئ، وكذلك تناول المنتجات التي تحتوي على السكر ارتفاع نسبة الجلوكوز يمكن أن يسبب مرض السكري.

النظام الغذائي الصحي الذي يتكون من العناصر الغذائية ، وخاصة الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم ، أمر بالغ الأهمية لنمو وتطور الجنين. يجب أن يحتوي المخطط الغذائي على اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات وخبز الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدهن.

4. تجنب تربية القطط



تم العثور على طفيلي يسمى علميًا التوكسوبلازما جوندي في براز القطط أو فضلات القطط مما يؤدي إلى داء المقوسات. قد لا تظهر أي أعراض على المرأة الحامل عند تعرضها لداء المقوسات ومع ذلك ، عند التعرض للجنين ، قد تكون هناك عواقب سلبية مثل الخداج ، وتلف شديد في الدماغ والعين أو العمى.

5. تجنب استخدام البطانيات الكهربائية



خلال الأشهر التسعة من الحمل ، يُنصح بتجنب استخدام البطانيات الكهربائية التي تعمل على تدفئة الجسم لأنها تطلق مجالات كهرومغناطيسية بمستويات منخفضة تضر بالجنين النامي.