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نائب الرئيس التركى: المشاركون فى عمليات الإنقاذ وصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:56 م
نائب الرئيس التركى: المشاركون فى عمليات الإنقاذ وصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف فؤاد اقطاى
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مؤتمر صحفى لنائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاى، حيث قال نائب الرئيس التركى: أقمنا مئات المخيمات لاستيعاب المتضررين، موضحا أنه تم حل جميع مشكلات الاتصالات، مستطردا: نعمل على إيصال المساعدات الغذائية للمتضررين من جراء الزلزال.

 

وتابع نائب الرئيس التركي: هناك إدعاءات زائفة هدفها التشويش على عمليات الإنقاذ، مهاجما سياسيين معارضين بأنهم يبثون معلومات مضللة، مضيفا: هناك معلومات مضللة من قبل سياسيين بشأن مطار هاتاى لتحقيق أهداف رخيصة.

 

وقال نائب الرئيس التركي: ندير أزمة زلزال هو الأعنف لكن بابنا سيبقى مفتوحا لمن يريد التشاور معنا، موضحا أنه "لا توجد طرق مغلقة وحصلنا على مساعدات من 68 دولة".

 

وأضاف نائب الرئيس التركي، أن العدد الكلي للمشاركين في الإنقاذ وصل إلى أكثر من 100 ألف شخص، مشيرا إلى أن الجهود تتركز في المناطق الأكثر تأثرا بالزلزال.


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