نائب الرئيس التركى: إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض جراء الزلزال

أنقرة (أ ش أ)

أعلن نائب الرئيس التركى فؤاد أوقطاى، أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت أنقاض المبانى المنهارة جراء الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد يوم الاثنين الماضى.

وقال أوقطاي - في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، نقله تليفزيون "إيه نيوز" التركي - إن عدد القتلى من الزلزال المدمر ارتفع في تركيا إلى 5 آلاف و894 شخصا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 34 ألفا و810 أشخاص، فيما وصل عدد المباني المنهارة إلى 5775 مبنى. وأضاف" أن فقدان كل مواطن يحزننا بشدة، وتواصل السلطات جهود الإنقاذ للوصول إلى الناجين".

وفى حصيلة جديدة، ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 8900 شخص، بحسب مصادر إعلامية قبل قليل.فيما لا يزال عمال الإنقاذ يواصلون بذل الجهود للبحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وذكر تلفزيون "تي أر تي" التركي اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا فى تركيا بلغ 5 آلاف و894 شخصا، بينما ارتفع في سوريا إلى 2470 شخصا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و364 ضحية.

وفى وقت سابق، وقع زلزال فجر الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال على عمق 6.94 كيلومترا. ويبعد مركز الزلزال مسافة 71.61 كيلومتر عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

يذكر أن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "أوليج إيجوروف"، أعلن أن قوات الجيش الروسي انتشلت 42 شخصا من تحت الأنقاض، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد الزلزال المدمر.