مصرع عامل داخل شقته عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص يبلغ من العمر 47 سنة مصرعه داخل إحدى الشقق بدائرة قسم ثان سوهاج وبتوقيع بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية حيث أفاد أهليته يعاني من مرض السكري وتنتابه حالات إغماء وغيبوبة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوفاة عامل داخل شقته بدائرة قسم ثان سوهاج وتم مناظرة الجثة داخل الشقة وتحرر المحضر اللازم واخطرت جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير مباحث المديرية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم ثان سوهاج والرائد رئيس وحدة مباحث القسم بوفاة شخص داخل شقته دائرة القسم حيث تبين وجود جثة المدعو حسن م م ح 47 سنة عامل بمقهي ويقيم الجيزة وله محل إقامة آخر دائرة مركز البلينا مسجاه علي الأرض بحمام الشقه بالطابق الرابع وبمناظرتها تبين أنه عاري الجسد وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها كما تبين سلامة منافذ وأبواب الشقة.

وبسؤال المدعو محمود ص ا م 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم مالك الشقه المشار إليها أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه قام بتأجير الشقة للمتوفي المذكور منذ شهرين ويقيم بها بمفرده وأنه معتاد الذهاب لعمله بمقهي كائن بالطابق الأرضي بذات العقار والعودة للشقة إلا أنه لم يذهب للعمل منذ أمس حيث قام بالتوجه للشقه اكتشف وفاته.

وبسؤال والده المدعو محمد م ح ش 74 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز البلينا أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأن نجله يعاني من مرض السكري وتنتابه حالات إغماء وغيبوبة وحال استحمامه حدثت له حالة غيبوبة وتوفي أثر ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.