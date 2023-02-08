اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار رئيس الوزراء: الحكومة بدأت منذ فترة بإجراءات لتمكين القطاع الخاص

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:03 م
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة بدأت منذ فترة بإجراءات لتمكين القطاع الخاص د.جيهان صالح
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة بدأت منذ فترة بإجراءات لتمكين القطاع الخاص، موضحا أن إعلان رئيس الوزراء بطرح 32 شركة للبورصة أو مستثمر استراتيجى هدفه تمكين القطاع الخاص.

وأضافت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، الذى تقدمه سارة حازم أن وثيقة ملكية الدولة هدفها تمكين أكثر للقطاع الخاص وأن تفسح الدولة مجالا للقطاع الخاص للعمل بشكل فعال، موضحا أن هناك 32 شركة بينهم بنوك سيتم طرحهم.

وأوضحت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن هناك 25 % من هذه الشركات سيتم طرحها خلال العام الحالي.

ولفتت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية،  إلى أن هناك أسلوبين للطرح إما أن يدخل مستثمر استراتيجى لشراء جزء من الشركة أو الشركة بالكامل أو طرح في البورصة وهذا سيساهم بتوسيع قاعدة الملكية ، متابعة: من الممكن أن تطرح الشركات في البورصة أو مستتثمر استراتيجى او الاثنين مع بعض .


جيهان صالح

مصر

شركات

القطاع الخاص

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى: طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى.. رئيس الوزراء: وضع رؤية مهمة للاقتصاد المصرى ستمتد خلال العامين القادمين وهيئة التنمية الصناعية الوحيدة المعنية بأخذ الموافقات من المصنع

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:06 م

مصطفى مدبولى: سنعلن قرارات تشجيعية لزراعة الذرة وفول الصويا خلال أيام

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:35 م

مصطفى مدبولى يلتقى الرئيس الكرواتى والوفد المرافق له

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:06 م

مصطفى مدبولى يستقبل رئيسة برلمان أذربيجان والوفد المرافق

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة