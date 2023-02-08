اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مسؤول سوري للقاهرة الإخبارية: أهل منطقة كاملة تحت الأنقاض لم نبدأ إنقاذهم

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:12 م
مسؤول سوري للقاهرة الإخبارية: أهل منطقة كاملة تحت الأنقاض لم نبدأ إنقاذهم زلزال سوريا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عماد زهران مسؤول الإعلام في مديرية صحة إدلب، إنّ هناك محاولات حثيثة لإخراج الأرواح من تحت أنقاض الزلزال، مشيرًا إلى وجود منطقة في شمال غرب محافظة إدلب لم تبدأ فرق الإنقاذ في انتشال المدنيين بها تحت ركام منازلهم، لأن الإمكانيات ضعيفة جدا قياسا بحجم الدمار الهائل الذي عمّ مناطق واسعة من المحافظة.

 

وأضاف زهران خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الوضع كارثي جدا، وإحصائية الإصابات والوفيات حتى مساء أمس الثلاثاء كانت ضخمة للغاية، لافتًا إلى أنّ جميع المؤسسات المدنية والمدنيين يساهمون في استخراج الضحايا، ولكن للأسف، فإن هذا الموضوع في حاجة إلى إمكانيات دولية كبيرة.

 

وتابع، أنّ القطاع الطبي ضعيف جدا، حتى أن المنشآت الصحية غير مؤهلة لاستقبال هذا العدد الهائل من الإصابات، وهناك في محافظة إدلب أكثر من 6000 إصابة و1100 حالة وفاة معظمهم نساء وأطفال: "نحتاج إلى جهود دولية كبيرة وننتظر حتى الآن المساعدات الدولية، حيث لم يدخل منها أي شيء حتى هذه اللحظة رغم المناشدات التي قدمناها للدول كلها، وحتى الآن، فإن الجهود قاصرة على انتشال المدنيين الذين ربما يكونون على قيد الحياة".

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة