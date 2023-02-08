مسؤول سوري للقاهرة الإخبارية: أهل منطقة كاملة تحت الأنقاض لم نبدأ إنقاذهم

كتب أحمد عرفة

قال عماد زهران مسؤول الإعلام في مديرية صحة إدلب، إنّ هناك محاولات حثيثة لإخراج الأرواح من تحت أنقاض الزلزال، مشيرًا إلى وجود منطقة في شمال غرب محافظة إدلب لم تبدأ فرق الإنقاذ في انتشال المدنيين بها تحت ركام منازلهم، لأن الإمكانيات ضعيفة جدا قياسا بحجم الدمار الهائل الذي عمّ مناطق واسعة من المحافظة.

وأضاف زهران خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الوضع كارثي جدا، وإحصائية الإصابات والوفيات حتى مساء أمس الثلاثاء كانت ضخمة للغاية، لافتًا إلى أنّ جميع المؤسسات المدنية والمدنيين يساهمون في استخراج الضحايا، ولكن للأسف، فإن هذا الموضوع في حاجة إلى إمكانيات دولية كبيرة.

وتابع، أنّ القطاع الطبي ضعيف جدا، حتى أن المنشآت الصحية غير مؤهلة لاستقبال هذا العدد الهائل من الإصابات، وهناك في محافظة إدلب أكثر من 6000 إصابة و1100 حالة وفاة معظمهم نساء وأطفال: "نحتاج إلى جهود دولية كبيرة وننتظر حتى الآن المساعدات الدولية، حيث لم يدخل منها أي شيء حتى هذه اللحظة رغم المناشدات التي قدمناها للدول كلها، وحتى الآن، فإن الجهود قاصرة على انتشال المدنيين الذين ربما يكونون على قيد الحياة".