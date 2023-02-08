محافظ بورسعيد: انطلاق مهرجان السياحة والتسوق بمول الفرما بخصم 50%

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن إنطلاق فعاليات مهرجان السياحة والتسويق بمول الفرما ببورسعيد فى الفترة من 7 حتى 15 فبراير الجارى، بخصومات تصل إلى 50% على المنتجات المعروضة بالمول.

ويتميز مشروع مول الفرما الجديد ، بموقعه فى قلب المدينة، ويوجد بأهم شارعين بالمحافظة، وهو شارع مصطفى كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد على أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التى شهد أعمال تطوير بشكل جمالى وحضارى.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

ويُعد مشروع مول الفرما ببورسعيد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام على مساحة 15368 م2، ويتكون من دور أرضى وأول جراج بطاقة إستيعابية 100 سيارة ودور ثانى وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600 م2، ويضم 150 محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات ومطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحى.

كما تطل الواجهة الشمالية للمول على مساحة من المسطحات الخضراء والتى يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.