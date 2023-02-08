لجان للمرور والتفتيش على المنشآت بالمناطق الصناعية فى بنى سويف

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامى علام، اجتماعاً بأعضاء اللجنة الدائمة للمرور والمتابعة المستمرة للمنشآت والأنشطة الاستثمارية بمناطق المحافظة الصناعية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التى تضم: مديرى المناطق الصناعية ببياض العرب وكوم أبوراضى، وإدارة البيئة، ومسؤولى الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، الحماية المدنية، التموين، الزراعة، القوى العاملة، الصحة، حماية المستهلك، الرقابة الصناعية، شركات المرافق: الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحى، الغاز.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام المساعد، مهام واختصاصات اللجنة التى شكلها المحافظ"الدكتور محمد هانى غنيم"، لتتولى المرور والمتابعة الدورية المستمرة لجميع المنشأت الواقعة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة لمراجعة والتأكد من بعض التفاصيل والنقاط الهامة منها :مدى مطابقة النشاط الصادر للمشروعات والنشاط الفعلى ومدى ملائمته للقطاع النوعى المخصص به المشروع، والتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والمواصفات الصحية ومطابقتها للموافقات البيئية الصادرة لتلك المنشآت والأنشطة، ومدى مطابقة توصيلات المرافق للمواصفات الفنية وتنفيذها وفقاً لأصول الصناعة طبقاً للقانون.

تم الاتفاق على تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات المطلوبة لتعزيز عمل اللجنة، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية والشريكة أعضاء اللجنة" كل فى يخصه"، والتى منها: جمع كافة البيانات الخاصة بنوعية إشغالات ومخلفات المصانع من الوحدات المحلية، وتحديد جدول للزمنى للمرور على بعض المصانع التى قامت بتغيير نشاطها، والتنسيق مع جهاز شؤون البيئة لمراجعة الجوانب البيئة بالمصانع، ومراجعة الصرف الخارج من تلك المنشآت والتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة، مع قيام مسؤولى الزراعة بمراجعة التراخيص الخاصة بالأنشطة الزراعية وغيرها.