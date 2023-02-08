قطار الحرمين: سقوط مركبة داخل حرم سكة القطار وتم تفعيل خطة الطوارئ

وكالات

أصدر قطار الحرمين السريع، بيانا توضيحيا من شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين عنـد حوالى الساعة الثانية صباح اليـوم الأربعاء، بوقوع حـادث مروري داخل حـرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.

وحسب موقع "سبق"، أكد البيان أن الحادث وقع نتيجة سقوط إحـدى المركبات داخـل حـرم السكة واحتراقهـا، ولم ينتج عـن ذلـك وفيات ولله الحمد؛ حيث تـم تفعيـل خطـة الطوارئ والتواصـل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف قطار الحرمين، وفـورًا تـم الانتهاء مـن حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكـون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.