غلق 19 منشأة وتحرير 62 محضرًا متنوعًا فى حملات موسعة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات موسعة وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مشددًا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء التأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وفي هذا الصدد ؛ شن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة لمراقبة الأسعار والتفتيش على المحلات والأسواق العشوائية إستهدفت منطقة مساكن الضباط مصطفى كامل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 19 منشاة وتحرير 24 محضرًا متنوعًا و4 إنذارات، وإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 145 حالة إشغال متنوع، وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية

ونفذ حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لمراقبة الأسعار والتفتيش على المحال التجارية شملت الحملة منطقة النهضة والعامرية البلد وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ,24 إنذارًا

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق والصيدليات استهدفت سوق العبداني وشوارع الأمان، مسجد القباري، السلطان شاه، وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع.