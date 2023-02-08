"عبير عطية" عميداً لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية تولى الدكتورة عبير عطية عميدا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وصدور قرار جمهورى بالقرار رسميًا وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، متمنياً لها التوفيق في مهام منصبها، والاستمرار فى بذل الجهود للإرتقاء بالكلية.
فى سياق آخر أعلنت عدد من كليات جامعة الإسكندرية، عن الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب به من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات والفرق الأربعة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات مجلس جامعة الإسكندرية للاستعداد للفصل الدراسى الثانى بتجهيز كافة الجداول الدراسية مبكرًا والإعلان عنها من خلال موقع الكليات .
يذكر أن طالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعةالإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي.
اعلنت جامعة الإسكندرية عن تخصيص 250 منحة للطلاب والباحثين للتقديم فى برنامج الدراسات العليا بكلية التربية بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2022/2023.
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