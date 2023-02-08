طقس دمياط اليوم.. غيوم ويحب كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة

تستمر موجة الطقس السئ داخل محافظة دمياط ، والتي تشهد اليوم سحبا كثيفة يصحبها سرعة في الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة، ويسود في محافظة دمياط طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سرعة رياح يصحبها تساقط امطار، إضافة إلي ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة ميناء دمياط، استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم، وقد استقبلت 8 سفن متنوعة فضلا مغادرة الميناء 6 سفن أخري، ليصل إجمالي السفن المتواجدة 34، سفينة متنوعة اليوم، فضلا عن استقبال سفينة غلال قادمة من روسيا على متنها 41 ألف طن قمح، كما أعلنت الميناء تداول الحاويات وكذلك استقبال قطارات البضائع بصورة طبيعية رغم موجة الطقس السئ التي تشهدها دمياط هذه الأثناء.

وعن رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج شهدت هي الآخر تأثرا نسبيا بحالة الطقس خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التي جرت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، الأمر الذي قد يؤثر على استمرار تلك الرحلات، وفد شهدت محافظة دمياط امي مصرع شقيقين يعملان في قطاع الصيد وذلك إثر انقلاب لانش صيد بمياه البحر المتوسط بسبب التقلبات الجوية.