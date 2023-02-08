طقس الغربية الآن... أجواء باردة وغيوم بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، طقسا متقلبا ورياحا متوسطة وأجواء باردة بأنحاء المحافظة بعد تعرضها لأمطار خفيفة أمس، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

كانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، ويشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة والأمواج ترتفع من 2.5: 3.5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.