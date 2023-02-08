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زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر يضرب فلسطين

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:14 ص
زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر يضرب فلسطين مقياس الزلازل - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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ضربت هزة أرضية، منذ قليل، فلسطين، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجات الإثنين عند الساعة 3,17  وشعر به سكان لبنان وفلسطين وقبرص وشمال العراق، وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجات ظهر الإثنين وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء.

 

 


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