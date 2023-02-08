روسيا تعلن تحرير بلدات جديدة فى منطقتى دونيتسك وزابوروجيا

كتب أحمد علوى

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، عن تحرير بلدة "سوليدار" الاستراتيجية الواقعة في جمهورية دونيتسك الموالية لموسكو في شرقي أوكرانيا.

وقال شويجو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الثلاثاء ـ إن "القوات الروسية تمكنت خلال عملياتها المستمرة على محوري دونيتسك و زابوروجيا من تحرير بلدات سوليدار وكليشيفكا وبودجورنوي وكراسنوبولي وبلاجوداتنوي ولوبكوفوي ونيكولاييفكا"، مؤكدا نجاح العمليات العسكرية الروسية في منطقتي أوجليدار وأرتموفسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.