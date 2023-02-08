حافظ للحفاظ على صحة عظامك.. 5 أطعمة ومشروبات تقلل آلام المفاصل وتيبسها

كتبت ميرفت رشاد

ألم المفاصل ، هو مرض منتشر يمكن أن يحدث في أي وقت من العام، ولكن يشعر الكثيرين أن الأمر يزداد سوءًا بشكل متكرر في درجات الحرارة الباردة خلال فصل الشتاء ، قد يعاني الناس من تصلب في المفاصل وعدم راحة مؤلمة يحد من حركة الأطراف لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الانخفاض في درجة الحرارة يتسبب في تفاقم عدم الراحة في المفاصل ، على الرغم من عدم وجود نظام غذائي معروف من شأنه علاج التهاب المفاصل أو الحالات الأخرى المرتبطة بالمفاصل ، فقد ثبت أن العديد من الأطعمة تقلل الالتهاب وتقوي العظام وتحسن الصحة العامة، وإليك الأطعمة تقلل تورم المفاصل، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك 5 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل وتيبسها:



1. الشاي الأخضر



مضادات الأكسدة بما في ذلك البوليفينول والمعادن والفيتامينات متوفرة بكثرة في الشاي الأخضر. قد يساعد في تقليل الالتهاب الداخلي وتقليل تدهور الغضاريف.بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ، والتي قد تمنع تطور المواد الكيميائية التي تؤدي إلى تلف المفاصل في مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

2. زيت الزيتون



تخلص من الزيوت النباتية وعباد الشمس والفول السوداني لأنها يمكن أن تسبب الالتهاب، استخدم بضع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون ،اختر الصنف البكر الأقل معالجة

3. الثوم



يوجد ثنائي كبريتيد الديليل، وهو مادة مضادة للالتهابات، في البصل والخضروات الجذرية الأخرى. هذا قد يقلل من تأثير السيتوكينات وكذلك يخفف الألم.

4. الفول والعدس



يشتهر العدس والفاصوليا بقيمتها الغذائية. إنها مصدر كبير للألياف والبروتين والمعادن الأخرى. كما أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. فول الصويا وفاصوليا البينتو والحمص والعدس والفاصوليا السوداء كلها مصادر ممتازة للأنثوسيانين ، وهي مادة الفلافونويد الخاصة التي تقلل الالتهاب.

5. الحبوب الكاملة



وفقًا للبحث ، فإن البروتينات الموجودة في الحبوب المكررة (مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة العادية) قد تسبب التهابًا في الجسم ومع ذلك ، فإن الحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد في إنتاج الأحماض الدهنية المعروفة بتقليل الالتهاب ، استمر في استهلاك الحبوب الكاملة.