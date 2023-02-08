تعليم الغربية تجرى مقابلات للمرشحين رؤساء لجان ومراقبين امتحانات ثانوية عامة

الغربية مصطفى عادل - محمد طارق

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجان المقابلات الشخصية المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع الأسئلة لامتحان شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 للمرشحين من إدارتى شرق وغرب المحلة.

جاء ذلك بحضور بيومى حسينى دسوقى مدير إدارة بالإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، اسماعيل محسن مبروك رئيس لجنة الإدارة لامتحان شهادة الثانوية العامة بالإسكندرية، حاتم أحمد محمد مدير ادارة بالشئون القانونية بالوزارة، عمر محى الدين حسن عوض، موجه مالى وإدارى بالوزارة، محمد داود مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

الجدير بالذكر أن المقابلات الشخصية تتم بمسرح المديرية، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، على مدارس خمسة أيام، بدءً من الأحد الماضى وحتى غداً الخميس، بمعدل إدارتين تعليميتين يومياً، وفقا لجدول المقابلات المعلن لدى جميع الإدارات.

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق قرارا وزارياً رقم 23 بتاريخ 29 يناير برئاسته لامتحانات الثانوية العامة 2023، وخالد عبد الحكم نائباً، ورمضان محمد رمضان مشرفا على أعمال تقدير الدرجات، مشددا على أن الامتحانات ستكون وتتم بكل شفافية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بشكل مبكر وسيتم تدريب رؤساء اللجان، بشكل مبكر للتصدى للغش وعدم حدوث أى مشاكل فى لجان السير بالامتحانات، مشددًا على أن الامتحانات ستخرج بشكل جيد وكل طالب سيحصل على حقه.