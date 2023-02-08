تعليم الدقهلية يصدر أكبر حركة تنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات

أصدر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية اليوم، الأربعاء، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وضمن نقل وندب 17 قيادة تعليمية، في موقع مدير إدارة تعليمية وكذلك ندب ونقل 17 في منصب وكيل إدارة تعليمية.

وبحسب قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فقد جاءت حركة مديري الإدارات التعليمة وعددهم 17 إدارة تعليمة كما يلي..

السيد إبراهيم حسن درویش، من مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية إلي مدير إدارة تمى الأمديد التعليمية

عادل فؤاد على إبراهيم، من مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية إلي مدير إدارة أجا التعليمية

أحمد يحيى أحمد إسلام، من وكيل إدارة طلخا التعليمية إلى تسيير اعمال مدير ادارة غرب المنصورة لحين شغلها قانونا

يحيى السيد يحيى زكريا باشا، من مدير إدارة ميت غمر التعليمية إلي مدير إدارة السنبلاوين التعليمية

وحيد السيد محمد محمد حشيش، من مدير إدارة بلقاس التعليمية إلي مدير ادارة شرق المنصورة التعليمية

شوقي على محمود مرسي الجوهري، من وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، إلي تسيير اعمال مدير ادارة ميت غمر لحين شغلها قانونا

أشرف محمد الغرباوي على بدوي، من مدير إدارة شريين التعليمية، إلي يكلف بالجمالية ويندب إلى إدارة بلقاس

إيهاب فتح الله محمد على، من مدير إدارة دكرنس التعليمية، إلي مدير إدارة بنى عبيد التعليمية

عصام احمد احمد على فوده، من مدير إدارة منية النصر التعليمية إلي مدير إدارة دكرنس التعليمية

عماد عيد عبد الهادي إبراهيم الدوماني، من مدير إدارة أجا التعليمية، إلي مدير إدارة طلخا التعليمية

محمد معاطي عوض عطية، من كبير معلمين رياضيات شرق المنصورة، إلي مدير إدارة نبروه التعليمية

علاء ابراهيم اسماعيل محمد، من مدير إدارة بنى عبيد التعليمية، إلي مدير إدارة شربين التعليمية

جمال السيد السيد خليل، مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية

إبراهيم أحمد الشربيني عصر، من مدير إدارة الجمالية التعليمية، إلي تسيير اعمال مدير ادارة المنزلة لحين شغلها قانونا

أحمد يحيى عبد المقصود البيومي، من مدير إدارة المنزلة التعليمية، إلي مدير إدارة منية النصر التعليمية

رضا محمد عبده صبح، من وكيل إدارة المطرية التعليمية، إلى تسيير اعمال مدير إدارة المطرية التعليمية

عرفه حسبن زمان عرفه، من مدير إدارة المطرية التعليمية، إلي يندب مدير إدارة الجمالية التعليمية