تظلمات نتيجة أولى وتانية ثانوى 2023.. اعرف الخطوات وطريقة التقديم

كتبت – مرام محمد

يتساءل طلاب صفوف النقل بالثانوى العام فى محافظة الجيزة، عن خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بعد ظهور النتائج فى المدارس.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم، موضحة خطوات التظلم على نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى على النحو الآتي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها".

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها فى المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزارى رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكدت أن جميع المدارس سوف تعلن كشوف النتائج للطلاب سواء الذين التزموا بدفع المصروفات أو الذين تأخروا فيها، مشيرة أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليماته للمدارس بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور.

وأوضحت المديرية، أن طلاب صفوف النقل بالثانوى العام يمكنهم التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول، بعد إعلان نتائجهم، وذلك لمدة 15 يوما بالإدارات التعليمية، مشيرة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 40 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.