تسليم 205 ألاف و520 كارت فلاح على المزارعين ببنى سويف

كما أطلقت المديرية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع"، والتي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، ووزارة الزراعة والهيئة القبطية الإنجيلية، للخدمات الاجتماعية، وذلك بقرية الزيتون، وبحضور جمع كبير من المزارعين، تلاها قرية أبو صير الملق وكوم الصعايدة.
وتضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت 228ألف 732 فدان محاصيل حقلية (كالقمح، البرسيم، البنجر، البصل، الثوم، الفول،الحمص، الحلبة، القصب، الحدائق)، و29 ألف 279 فدان محاصيل خضر(طماطم، بطاطس، باذنجان، كرنب،جزر، لفت، سبانخ،فاصوليا،بسلة، كرات، فلفل)، بجانب 10 آلاف 850 فدان من المحاصيل الطبية والعطرية(شيح، نعناع، عتر، شبت، بقدونس، كسبرة، كرفس، كلانديولا، ينسون، ياسمين)
فيما بلغ إجمالي كروت الفلاح المسجلة 205ألف و520، من إجمالي عدد الحائزين 268ألف و945حائزًا، في حين تم المرور على الجمعيات الزراعية بقرى إشمنت بناصر، والضباعنة وملاحية سعيد بمركز ببا، وونا القس بالواسطى للاطمئنان على أرصدة الأسمدة الزراعية، والوقوف على نسب ما تم صرفه منذ بداية الموسم الشتوي، والتأكد من صلاحية المخازن لتخزين الأسمدة، وتذليل أي عقبات في عملية الصرف، مع التشديد على مديري الجمعيات الزراعية بضرورة تسجيل المزارعين على منظومة كارت الفلاح.
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