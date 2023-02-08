بعد وضع البلوكات الخرسانية للحماية.. أعمال إصلاح منطقة البلازا بكورنيش "سيدى بشر" المتصدع.. تراجع شدة الرياح والبلوكات تحول دون وصول الأمواج لسور الكورنيش.. ومحافظ الإسكندرية: استمرار رفع حالة الطوارئ.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، وبالتحديد منطقة كورنيش شاطئ " سيدى بشر" أعمال إصلاح منطقة بلازا الكورنيش، وتركيب أرضية بلاط منطقة البلازا، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الحماية البحرية التى قامت بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ووضع طبقة خرسانة لدعم السور مع زيادة عدد البلوكات الخرسانية لمنع وصول أمواج البحر إلى سور الكورنيش.

يأتى ذلك عقب حادث تصدع وشرخ جزء من أرضية كورنيش شاطئ "سيدى بشر" وبالتحديد شاطئ "أدوار الخراط "، والتى تعرضت إلى شرخ فى أرضية الكورنيش بطول 20 مترا مع ميل السور، بسبب ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار فى موجة الطقس السيئ التى ضربت الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، تأثرا بالمنخفض الجوى المتمركز على البحر المتوسط والذى تميز برياح شديدة وصلت سرعتها إلى 80 كم /س.

وهو الأمر الذى جعل البعض يربط بين الزلزال المدمر الذى وقع فى تركيا فى فجر نفس اليوم الذى وقع فية حادث الهبوط الأرضى على كورنيش الإسكندرية.

والحقيقة أن تلك المنطقة مصنفة على أنها معرضة للخطر منذ عدة سنوات وقبل زلزال تركيا المدمر، حيث تعرض شاطئ "سيدى بشر" إلى التأكل والنحر وتأكل المساحة الرملية، حتى وصلت أمواج البحر إلى حد ملامسة سور الكورنيش مباشرة، وفى فترات النوات الشتوية خاصة والتى تتمتع برياح شديدة وأمواج عاتية، تتعرض تلك المنطقة فى كل نوة إلى أثار مدمرة تطول الكورنيش، وذلك بسبب ملاطمة الأمواج مباشرة بسور الكورنيش دون حاجز رملى.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتعرض فيها شاطئ "سيدى بشر" لآثار مدمرة فى موجات الطقس السئ، حيث يعد أكثر شواطئ الإسكندرية تأثرا بالنوات، وقد شهد الشاطئ آثارا مدمرة لحقت به، بفعل نوة "باقى المكنسة" فى بداية هذا الشتاء والتى تتميز بالتيارات البحرية الشديدة وارتفاع الأمواج، ما أدى إلى نحر وتآكل الشاطئ، وتهدم سلم البرجولة المتواجدة على الشاطئ، كما تهدم تماما السلم المؤدى إلى الشاطئ، بعد النحر والتآكل التى تعرضت لها الرمال أسفل السلم المؤدى إلى الشاطئ مباشرة.

وزودت هيئة الحماية البحرية عدد البلوكات الخرسانية على شاطئ سيدى بشر لصد قوة الأمواج ومنعها من الوصول إلى سور الكورنيش الذى يتعرض لخطورة داهمة، حيث فى عام 2021 ومع زيادة حدة ظاهرة التغييرات المناخية، بدأت أزمة تأكل المساحة الرملية بشاطئ سيدى بشر، وتظهر فى كل عام بالتزامن مع نوات الشتاء بسبب التيارات البحرية الشديدة وارتفاع الأمواج، وتنبهت الهيئة العامة لحماية الشواطئ على أن ما حدث بشاطئ سيدى بشر فى "نوة باقى المكنسة" عام 20121، ينذر بخطورة كبير على الشاطئ والكورنيش، بعد تعرض الشاطئ إلى نحر شديد وسحب لرمال الشاطئ بمنطقة سيدى بشر، مما ينذر بوجود خطورة كبيرة على طريق وسور الكورنيش.

وقامت الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، بالتحرك السريع والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية وتم تنفيذ الحماية العاجلة للمنطقة أثناء النوة، ووضع حواجز خرسانية لصد قوة الأمواج والتيارات البحرية.

يأتى ذلك فيما شهدت الإسكندرية تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية لإصلاح الهبوط الأرضى والشرخ الذى وقع بكورنيش شاطئ سيدى بشر بسبب ارتفاع الأمواج، حيث قامت أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة محافظة الإسكندرية، وتنفيذ حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف، كما تم التنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة، وتم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وتنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان لاستكمال أعمال الحماية بالكامل فى المنطقة المذكورة

ومازالت محافظة الإسكندرية، تشهد لليوم الرابع على التوالى موجة جديدة من الطقس السيئ، حيث تراجعت سرعةالرياح إلى 60 كم وحدت وهدأت حركة الأمواج، فيما شدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لاستمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة للتعامل الفورى مع آثار موجة الطقس السيئ التى تشهدها المدينة، وأكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخى الحذر ‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح للسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125



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