بطاقة 15ألف متر.. اعرف تفاصيل محطة مياه المعالجة الثنائية بمدينة ديرمواس

المنيا-حسن عبد الغفار

يشهد مركز ديرمواس طفرة كبيرة، من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل كافة قرى مركز ديرمواس، بمشروعات متنوعة بين صرف صحى ومحطات معالجة ومراكز شباب وتعليم وطرق، وغيرها من المشروعات التى كانت مجرد حلم لابناء قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

بين تلك المشروعات محطة مياه صرف صحى المعالجة الثنائية التى يتم إنشاؤها بقرية دلجا التابعة للمركز، على مساحة 10أفدنة، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 15الف متر مكعب يوم والتى تجاوزت فيها نسبة التنفيذ 60٪ من الأعمال الإنشائية، كما ساهم إنشاء تلك المحطة فى توفير فرص عمل كثيرة لابناء القرية.

ليس المشروع الوحيد الذى تشهده الوحده المحلية لقرية دلجا بديرمواس، ايضا يجرى إنشاء مجمع ملاعب قرية دلجا، ويضم مجمع الملاعب ملعب كرة قدم قانوني وملعب كرة خماسية ويتم إنشاؤه على مساحة 1500 متر مربع.