القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية فى منطقتى لوهانسك ودونيتسك

كييف (أ ش أ)

صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات روسية بالقرب من 22 مجمعا سكنيا فى منطقتى لوهانسك ودونيتسك.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية، في محاولة للسيطرة الكاملة على منطقتى دونيتسك ولوهانسك، على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا، وتعاني هذه المناطق بشدة من خسائر كبيرة.

وعلى مدار اليوم الماضى، صدت القوات الأوكرانية هجمات روسية بالقرب من نوفوسيليفسكى فى منطقة لوهانسك، تشيرفونوبوبيفكا، شيبيليفكا، بيلوهوريفكا، وفيركنيوكاميانسك فى منطقة دونيتسك، فيدوريفكا، أوريخوفو-فاسيلفكا، دوبوفو-فاسيلفكا، سبيرن، فييمكا.

وشنت القوات الروسية 8 ضربات صاروخية، بما فى ذلك 5 على البنية التحتية المدنية في خاركيف، و21 ضربة جوية.. بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس، النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة ميلرز 39 مرة، وتحديدا على البنية التحتية المدنية في منطقتي ميكولايف وخيرسون ما تسبب في تضرر منازل سكنية.

وفي المقابل، شنت القوات الجوية الأوكرانية خلال اليوم الماضي، 12 غارة على أفراد من القوات الروسية ومجموعات المعدات العسكرية، وضربتين على مواقع أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الأوكراني طائرات هجومية روسية من طراز سو-25 وطائرة هليكوبتر مي-24 وطائرتين من طراز إورلان-10 بدون طيار كما ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعين للقيادة الروسية و7 مجموعات أفراد ومستودع ذخيرة واحد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.