القبض على عاطل بحوزته 64 ألف قرص مخدر فى البساتين

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض علي ضبط متهم بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وعمليات ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجـراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام "- مبلغ مالى - هاتفى محمول- دراجة نارية " بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.